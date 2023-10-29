Trabzonspor'da maç öncesi ısınmada sakatlık
Trabzonspor'da Karagümrük maçı öncesi ısınmada sakatlanan Trezeguet yerine Fountas ilk 11'e dahil edildi. Mısırlı futbolcunun bileğinde ağrı hissettiği gerekçesiyle bu değişikliğin yapıldığı kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 15:53, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 15:54
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Karadeniz ekibinde mücadele öncesi ısınırken kendini yere bırakan Trezegeut, bileğinde ağrı hissettiğini ve oynayamayacağını belirtti.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında bileğinde ağrı hisseden futbolcumuz Trezeguet'nin yerine Fountas ilk 11'e dahil edildi." ifadeleri yer aldı.