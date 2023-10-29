Türk Donanması, 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'na giriş yapıyor
Türk Donanması, 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'na giriş yapıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 16:25, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 16:56
Türk Donanması, 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'na giriş yapıyor.
Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.
İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamlıyor.
Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan giriş yapmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda donanma tarihindeki en büyük geçit töreni yapılıyor.
Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla geçit töreni yapacak 100 savaş gemimiz, İstanbul Boğazı'na doğru intikale başladı. Tüm halkımızı gemilerimizi selamlamaya davet ediyoruz. #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/Gz05LhLOcuT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2023