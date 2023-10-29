Türk Donanması, 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'na giriş yapıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamlıyor.

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan giriş yapmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda donanma tarihindeki en büyük geçit töreni yapılıyor.

Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek.

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