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TOGG sahiplerinden 100. yıl konvoyu

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG sahipleri, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarındaki yerini aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOGG sahipleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 17:49, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 17:52
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TOGG sahiplerinden 100. yıl konvoyu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamalarındaki yerini aldı. 29 Ekim 2022'de banttan inen ve çekilişle sahiplerine teslim edilen TOOG'lar Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti.

Saat 13.45'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasında buluşan yüzlerce TOGG kullanıcısı konvoy halinde Anadolu Yakası'na geçti.

BURSA'DA TOGG KULLANICILARINDAN 100'ÜNCÜ YIL KONVOYU

Bursa'da Togg sürücüleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını otomobilleriyle şehir turu atarak kutladı. Kırmızı-beyaz balonlarla süslenen 12 Togg, konvoy yaparak Bursa sokaklarını dolaştı.

Togg T10X kullanıcıları, Türkiye Cumhuriyet'inin 100'üncü yılını kutlamak için bir araya gelerek, Bursa sokaklarında konvoy oluşturdu.

Anadolu, Gemlik, Pamukkale ve Kula renklerindeki 12 otomobili, kırmızı beyaz balonlarla süsleyen sürücüler, klaksonlar eşliğinde Heykel, Altıparmak, Kükürtlü caddelerini takip ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na geldi. Burada, otomobilleriyle ay-yıldız oluşturan sürücüler, ellerindeki Türk bayraklarıyla poz verdi.

'SOKAKLARI KARIŞ KARIŞ DOLAŞTIK'

Sürücülerden Orhan Aygün, "Togg aracı çekilişine 7 kere yazıldım, 1 tane asıl, 1 tane yedek bize çıktı. Artık yollarda çok Togg görebiliyoruz.

Bildiğim kadarıyla, Türkiye'de 7 binin üzerinde Togg var. Biz de Bursa'daki arkadaşlarla konuşup bir grup kurduk. Bursa sokaklarını karış karış dolaştık'' dedi. Eda Kutru ise "2,5 aydır Togg kullanıyoruz. Konforlu, farklı bir deneyim, zaten yerli ve milli bir araç. Çok memnunuz, Cumhuriyetimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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