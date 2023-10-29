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Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 18:29, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 18:30
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Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybeden Tözüm'ün cenazesi 30 Ekim Pazartesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Tözüm'ün ölümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na baş sağlığı dileriz.

Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."


JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM KİMDİR?

6 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sinema ve tiyatro sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın kızı olarak doğdu.

Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 8 yaşlarındayken Henrik Ibsen'in eseri 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.

Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başladı. Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.

100'e yakın tiyatro oyununda görev yaptı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda; başta "Mutlu Günler", "Çıplakları Giydirmek", "Kökler", "Yarısı" ve "Kezban" olmak üzere çok sayıda oyunda rol aldı ve oradan emekli oldu.

Tiyatronun yanında sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 2005'te 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

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