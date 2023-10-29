Antalya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 18:46, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 18:47
Antalya- Burdur Karayolu'nun 2'nci kilometresinde saat 06.00 sıralarında Mustafa U. (19) yönetimindeki 07 BKA 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nın (25) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.