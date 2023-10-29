Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerine ilgi büyük oldu, trafik kilitlendi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızlarının İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin resmigeçit törenini izlemek isteyenler, Boğaz çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören sahil kısımlarına akın etti.

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sahile ulaşılan cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu oldu. Sahil kesimlerine ulaşımın sağlandığı metro, metrobüs ve Marmaray seferlerinde de kalabalık oluştu. Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı ile Üsküdar istikametine gitmek isteyenler trenlere binmekte güçlük yaşarken, Üsküdar istasyonunda her iki yöne doğru yoğunluk meydana geldi.

Eminönü ve Sirkeci duraklarında yolcular tramvaya binmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Marmaray'da Yenikapı, Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi duraklarda da yoğunluk oluştu. Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza sebebiyle seferlerin yapılamaması dolayısıyla Aşiyan'a gitmek isteyen yolcular alternatif toplu taşıma araçlara yönlendirildi.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Harem'den Beykoz'a, Avrupa Yakası'nda ise Yenikapı'dan Sarıyer'e kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de her iki yönde araçlar güçlükle ilerliyor.

Etkinlikleri izlemek üzere sahile gelen bazı sürücülerin araçlarını trafik akışını aksatacak biçimde yol kenarlarına park ettiği görülüyor.