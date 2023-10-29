Aksaray'da otomobil devrildi: 6 yaralı
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 20:55, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 20:56
Ezme Ö. idaresindeki otomobil, Ortaköy-Aksaray kara yolu Boyalı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Döndü Ö., Meliha B., Demet K., Zehra K. ve Taha B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.