Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklu
Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 21:55, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 21:56
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 1 kilo 122 gram metamfetamin, 290 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.