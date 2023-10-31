Özel Eğitim Okullarında Yürütülen Hizmetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin her tür ve kademedeki eğitimlerini öncelikle kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürmeleri esas olmakla birlikte bu öğrencilerin gelişim alanlarındaki özellikleri, eğitim ihtiyaçları ile yeterlikleri doğrultusunda hizmet sunulmak üzere özel eğitim okulları da açılmaktadır. Bunun yanında zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan öğrencilere evde veya hastane sınıflarında eğitim hizmeti verilmektedir.

Eğitimlerini özel eğitim okullarında sürdüren öğrenciler ile evde veya hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda okul müdürlüklerince Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Geliştirme Birimlerinin kurulması, öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

2. Özel eğitim hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla rehberlik ve araştırma merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından öğretmenlere, yöneticilere, ailelere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması,

3. Öğrencilerin okula devamlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili velilerine yapılacak tebligat işlemlerinin zamanında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-posta ve/veya bilişim araçları ile yapılması,

4. Evde ya da hastanede eğitim hizmetlerinin ilgi Yönetmelik hükümlerinin yanında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 17.10.2022 tarihli ve E-10096465-160.01.05-61005117 sayılı yazısı doğrultusunda öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri" bölümüne işlenmesi,

5. 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerine ilişkin planlamanın Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sağlanan grup eğitimine hazırlık uygulaması ve tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinin okul müdürlüklerince planlanması ve yürütülmesi,

7. Bakanlığımızca cevaplanmış e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde sınıf değişikliği, kademe değişikliği, devam-devamsızlık vb. konulara ilişkin örnek teşkil eden yazı ve görüşlerin arşivlenerek benzer konularda gereksiz yazışmaların önüne geçilmesi,

8. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma vb. sorunların öncelikli olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülmesi, varsa çözülemeyen durumların valilikler aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze iletilmesi, iletilen yazıda bulunması gereken bilgi ve evrakların (örneğin e-okul yönetim bilgi sisteminde yaşanan sistem hatası, uyarı vb. ilişkin ekran görüntüsü, öğrenci ad-soyad, okul, sınıf, T.C. Kimlik Numarası, İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı, BEP Geliştirme Birimi Kararı, veli dilekçesi vb.,) eksiksiz olarak iletilmesi,

9. Temel eğitim kademesindeki kademe değişikliğine ilişkin talep edilen iş ve işlemler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli temel eğitim e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi yetkili kullanıcısı tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde "Bakanlık MEM İşlemleri> İl/İlçe İşlemleri > Kademeler Arası Geçiş İşlemleri" ekranı üzerinden adres kayıt bölgesindeki ortaokula kayıt işleminin yapılması akabinde öğrencinin il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunda yerleştirme kararı alan özel eğitim okulu II.kademeye naklinin yapılması,

10. MEBBİS e-Okul Modülü duyurular ve açıklamalar bölümünün düzenli olarak takip edilmesi,

11. Her yıl Kitap Seçim Modülü Ocak-Mart ayları arasında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce açılmakta ve resmi yazıyla tüm illerimize bilgilendirme yapılmaktadır. Özel eğitim öğrencilerimizin ders kitabı ve yardımcı kaynak seçimlerinin atlanılmaması, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin ders kitapları ve yardımcı kaynak seçim sürecinde öğrencilerin yetersizlik türüne ve takip ettikleri müfredata göre seçim yapması,

12. Tüm ders kitaplarının içerikleri Bakanlığımız www.eba.gov.tr adresinde bulunmakta olup söz konusu içeriklerin az gören öğrenciler için bilgisayar ortamında istenen punto kadar büyütülebilmesine ve çıktılarının alınabilmesine yönelik gerekli uyarlamaların yapılmasına dikkat edilmesi,

13. Yatılı özel eğitim okullarında pansiyon hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için belletici öğretmen ile grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen öğretmenlerin görevlendirmelerinin zamanında yapılması, "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi > Bakanlık MEM İşlemleri/e-Pansiyon" modülündeki tüm verilerin eğitim-öğretim yılı boyunca güncel tutulması,

14. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için pansiyonlu özel eğitim okullarındaki yatılı yerleştirmelere ilişkin iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğümüzün 01.09.2023 tarihli ve E-73911930-245.02-82648272 sayılı yazısı doğrultusunda yapılması,

15. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna özel eğitim meslek liseleri ve özel eğitim meslek okulu müdürlerinin de davet edilerek okul sektör işbirliğinin desteklenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

16. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda mali kaynaklarının israfının önlenmesi amacıyla Kurumlar Arası Paylaşım Projesi (KUPA) sisteminin kullanılması, özel eğitim meslek liseleri ile özel eğitim meslek okullarında kapatılan alanlara ait meslek edinme atölye malzemelerinin kamu yararı gözetilerek KUPA sistemine işlenmesi, taşınır devir işlemlerinin tamamlanması,

17. Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini yürüten özel eğitim meslek okullarına alan\dal tanımlama işlemlerinin yapılabilmesi için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul Kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliği ekinde bulunan EK-2 formunun gönderilmesi, okullardaki alan/dalda 2 yıl boyunca şube oluşturulamadığı takdirde, ilgili alan/dal Bakanlıkça kapatılması,

18. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için taşıma hizmeti sağlayan şoförler ve rehber personele yönelik düzenlenen 10 saatlik "Özel Eğitim Farkındalık Bilgilendirme Semineri"ne katılım sağlamayanların tespit edilerek eğitimlerinin planlanması,

19. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ailelerinin toplumsal yaşama katılımlarının artırılması, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bilgi ve beceriler kazanmaları özellikle istihdama dayalı mesleki ve teknik kursların açılması yoluyla istihdam için gerekli niteliklere sahip olmaları amacıyla talepleri doğrultusunda veliler için yaygın eğitim kurs programlarının açılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,

20. Yapımı tamamlanan veya protokol, kiralama vb. işlemler sonucu Bakanlığımız kullanımına sunulan binaların; MEBCBS'ye işlenip işlenmediği Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte olup ilgili mevzuat hükümleri gereğince Valiliklerce açılacak veya kapatılacak bütün kurumların kurum açma kapatma tekliflerinde MEBCBS bina sıra numarası bilgisine mutlaka yer verilmesi,

21. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliklerce birden fazla eğitim kurumu tarafından kullanılan veya kullanılacak binalarda, kurumların kullandığı/kullanacağı derslik sayısı bilgilerine teklif yazılarında yer verilmesi,

22. Taşınan okul/kurumların taşınma işlemleri inceleme raporuna istinaden Valilik Oluru ile gerçekleştirilecek ve onayda MEBCBS bina sıra numarası bilgisine ve birden fazla eğitim kurumu tarafından kullanılan veya kullanılacak binalarda, kurumların kullandığı/kullanacağı derslik sayısı bilgilerine yer verilmesi,

23. MEBBİS ve MEBCBS koordinasyonu sağlanacak şekilde veri güncelliğinin sağlanması,

24. Okul Kurumlara gönderilen ödeneklerin 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre etkili, ekonomik ve verimli olacak şekilde analitik bütçe rehberi referans alınarak doğru bütçe tertiplerinden kullanılması,

25. Bütçelerin okulların fiziksel durumları vb. parametrelere göre belirlenmesi nedeniyle ilgili değişikliklerin ivedi olarak Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirilmesi,

26.MEBBİS Ödenek Takip Modülü duyurular bölümünün düzenli olarak kontrol edilmesi, gönderilen ödeneklerin tenkis durumuna düşmemesi için ödeme işlemlerinin zamanında tamamlanması,

27. Okul ve kurumlarda iş sağlığı güvenliği ve acil bakım gerektiren durumların belirlenerek Genel Müdürlüğümüz bütçe birimi ile iletişime geçilmesi,

28. Okulların erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, (rampa, lift, hissedilebilir yüzeyler vb.)

29.Okul internet siteleri ve varsa sosyal medya hesaplarında sunulan bilgilerin güncel ve doğru olması, ilgili bağlantıların ve linklerin doğru sayfaya yönlendirilmesi, konuya ilişkin dikkat edilmesi gereken diğer hususlarda http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1958.pdf linkinde yer alan hükümlerce iş ve işlemlerin yürütülmesi,

30. Okul internet sitelerindeki menülerin eksiklerinin giderilmesi, güncel tutulması hususları önem arz etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24.10.2023 tarih ve 87921845 sayılı yazıları için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR