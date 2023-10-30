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30 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

30 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 00:02, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 00:05
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30 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek, 12. Kalkınma Planı'nın TBMM Genel Kuruluna sunuşunu yapacak.

(Ankara/09.00/TBMM/11.00)

3- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kağıthane'de Avrupa Konutları Çamlı Vadi İlkokulu ile Avrupa Konutları Çamlı Vadi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sancaktepe'de yapımı tamamlanan okulların, Üsküdar'da "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına" gezici eğitim tırının açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.00/12.30/16.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, 12. Kalkınma Planı görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye diri faylarının paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi araştırma platformunun tanıtım ve imza törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak basın açıklaması yapacak, "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin bölge toplantısında konuşacak.

(İzmir/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, Beşiktaş-Gaziantep FK müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası; Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Eskişehir/16.00)

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