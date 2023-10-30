Kepçe operatörü maaşları 100 bin liranın üzerine çıktı

Dünya'dan Nurdoğan Arslan Ergün'ün haberine göre;

Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe de istihdam açığı büyüyor. Öyle ki sektördeki açığın 500 bin kişileri aştığına dikkat çekiliyor. 6 yıl önce 2 milyondan fazla kişinin çalıştığı sektörde bugün sayı 1.5 milyon kişilere kadar düşmüş durumda.

İşçi bulmada yaşanan sıkıntı ise ücretlere artış olarak yansıyor. Dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumundaki Türkiye hazır beton sektörü de yetişmiş elemanlarını kaybetmekten şikayetçi.

Birlik olarak meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında 20 bin kişiye eğitim verdiklerini açıklayan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, "Ancak yetiştirdiğimiz elemanların çoğu yurtdışına gitti. Üyelerimize yönelik istihdam havuzu oluşturduk. Eleman açığımız büyüyor" dedi.

Kepçe, vinç operatörü maaşlarının 100 bin TL'nin üzerine çıktığını belirten Işık, buna rağmen çalışan bulamadıklarına dikkat çekti. Işık, hazır beton sektörünün bugün yarattığı istihdam sayısını ise 37 bin olarak açıkladı. Türkiye'de hazır beton sektörünün geldiği noktayı da değerlendiren Yavuz Işık, geçen yıl 105 milyon metreküp olan üretimin bu yıl 115 milyon metreküpe çıkacağını kaydetti.

Sektörün toplam kapasitesini 200 milyon metreküp olarak aktaran Işık, Türkiye'nin Çin ve ABD'den sonra dünyanın en çok beton üreten üçüncü ülkesi olduğunu belirtti. Avrupa'nın toplam kapasitesinin 260 milyon metreküp olduğunu ifade eden Işık, "Kalite ve hacim olarak da Avrupa'da birinci sıradayız" dedi.

2022 yılı resmi verilerine göre hazır beton sektörünün 6 milyar doların üzerinde bir ciroya ulaştığını kaydeden Işık, "Hazır beton sektöründeki ekip ve ekipmanların önemli bir kısmını, belki yüzde 70-80'ini ihraç ediyoruz.

Bundan da Türkiye ciddi şekilde döviz elde ediyor" diyerek hazır beton üretimin yerli ve milli olduğuna dikkat çekti. THBB'nin üyesi 400 tesis bulunuyor ve bunlar Türkiye'deki hazır beton üretiminin yüzde 65'ini kapsıyor.

"Yerine başka malzeme ikame etmek mümkün değil"

"Hazır beton çok önemli bir yapı malzemesidir. Yerine de başka bir malzeme ikame etmek mümkün değil" diyen Yavuz Işık, şöyle devam etti: "1988 yılından beri standartlara uygun ve sürdürülebilir hazır beton üretimini ülke genelinde yaygınlaştırmak ve sürekli geliştirmek için faaliyet gösteriyoruz.

Güvenilir hazır betonun üretilmesi için inisiyatif alarak Kalite Güvence Sistemini (KGS) kurduk. Tüm üyelerimizin bu sistem kapsamında denetlenmesi zorunlu.

Yapı Denetim Sistemi ile şantiyelerde hazır betonlardan numuneler alınarak ürün güvenliği sürekli kontrol ediliyor. EBİS (Elektronik Beton İzleme Sistemi) ile beton numuneleri RFID etiketlerle dijital olarak izleniyor. Beton hem güvenilir hem de güvenilirliği çok sıkı denetlenen bir malzeme."

Öte yandan Türkiye'nin ciddi deprem riski altında olduğunu hatırlatan Yavuz Işık, Türkiye'de her yıl en az 300 bin konutun yeniden dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Binaların kalitesiyle ilgili mutlaka deprem performansının yapılması gerektiğini vurgulayan Işık, "Deprem performans analiz merkezi diye bir merkezimiz var.

Burada hem ileri teknikte hem de tarama usulüyle binaların depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettik. Burada vatandaşlarımızın, sanayi kuruluşlarının, belediyelerin müracaatlarını alıyoruz. Birtakım tespitler yapıyor, bunları raporluyoruz. Özellikle İstanbul>da 6.5 milyon bağımsız birimden 600 binin yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi lazım.

Çünkü acil yıkılması gereken 90 bin tane tabut bina var" vurgusu yaptı. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı dönemde deprem performans analizi başvurularının arttığını söyleyen Işık, bugüne gelindiğinde ise başvurularda ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Hazır Beton Fuarı'na 12 bin ziyaretçi bekleniyor

Türkiye Hazır Beton Birliğinin TG Expo organizatörlüğünde gerçekleştirdiği "BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi", hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörlerini bir araya getirecek.

Hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörlerinin bir araya geldiği, son teknolojilerin, yerli üretim projelerinin, sektöre yönelik son gelişmelerin ilk kez paylaşıldığı Fuar'da uluslararası anlaşmalar içinde B2B görüşmeler yer alacak.

Hazır Beton Kongresi ise, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sektörün 2024 vizyonunu dünyaya taşıyacak. "BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi" 100'ün üzerinde katılımcısı ile 3 bini yabancı olmak üzere toplamda 12 binden fazla sektör profesyonelini ağırlayacak.