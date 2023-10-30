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Zonguldak'ta oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 07:47, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 07:48
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Zonguldak'ta oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

İlçeye bağlı Pınarcık köyünde, Recep B. (72) ile oğlu Ersin B. (41) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, baba, oğlunu karın bölgesinden bıçakladı.

Babanın ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EŞİNİN İTİRAFI OLAYI AYDINLATTI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı öldüren baba Recep Bayram jandarmadaki ifadesinde ilk başta oğlunu bıçaklamadığını, nasıl olduğunu bilmediğini belirtti. Recep Bayram'ın eşi kocasının oğlunu bıçakladığını ekiplere söyleyince baba tekrar sorguya alındı. Recep Bayram ikinci sorgusunda oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun uyuşturucu kullanmasından dolayı tartıştıklarını ve üzgün olduğunu ifade eden Recep Bayram çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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