2024'ün ilk çeyreğinin parlayan emtiaları pamuk, şeker ve bakır olacak

Dünya'dan Emre Ergül'ün haberine göre;

Ukrayna Savaşı. İsrail-Hamas çatışması. Tüm dünyada kuraklık veya sellere neden olan El Nino hava olayı. Merkez bankalarının faiz kararları. Dünya, bu 4 büyük olayın etkisiyle 63 gün sonra yeni bir yıla girecek. Adettendir, "Yeni yıl, yeni umutlar" denir.

Peki, piyasalar 2024'ten umutlu mu? Tüm bu yaşanan olayların piyasalar üzerindeki etkisini DÜNYA'ya değerlendiren emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e göre "hayır." "Jeopolitik riskler her şeyin önüne geçti.

Bir yanda da ABD Merkez Bankası (Fed) ve merkez bankalarının faiz artırımları süreci. "2024'ün ilk çeyreği zor geçecek" diyen Ergezen şöyle devam etti: "Faizlerin daha uzun süreli yüksek kalması piyasalarda endişe yaratıyor Fed faiz artırmayacağını ya da 1 kez artıracağını söylese.

Ya da konuyla ilgili belirsizlik netleşse, toparlanma başlar. Borsalar ve emtia piyasaları önden fiyatlandırma yapar." Yeni yılın ilk çeyreğinin zor geçeceğini yineleyen Ergezen, ilk çeyrekte üç emtia ürününün yıldızının parlamasını beklediğini belirtti.

İşte o Top3:

PAMUK: "2024'ün ilk çeyreğinde ön plana çıkacak. Stoklarda 10 milyon balyaya varan bir düşüş görülüyor. Nedeni ise Güneydoğu Asya'daki mahsulleri vuran El Nino."

ŞEKER: "Ön plana çıkmasını beklediğim bir diğer ürün. Brezilya ve Hindistan iki ana üretici ülke. Ama El Nino'nun etkisiyle üretim açığı beklentisi var. Yukarı yönlü fiyatlandırma görülebilir."

BAKIR: "Dolar endeksinden dolayı geri gelmişti. Ancak bir toparlanma görülecek." Bu noktada, Ergezen'e İsrail-Hamas çatışmasını soruyoruz: "Gazze'ye bir kara harekatının başlaması, emtia piyasalarını etkiler mi?" Emtia piyasaları uzmanı, "Ortadoğu'daki şu ana kadarki gelişmeler piyasada fiyatlandırma içerisine girdi. Altın yükseldi, petrol 90 doların üzerine çıktı. Savaş bölgesel kaldığı sürece böyle olur. Savaşın yayılması durumunda altını 2 bin doların, petrol 100 doların üzerinde görebiliriz."

"Tahıl koridoru bağlantılı kriz beklemiyorum"

Ukrayna, Karadeniz'deki geçici tahıl koridorunu kapattı. Yeni bir tarım emtia krizi olur mu?

Açıkçası böyle bir kriz beklemiyorum. Çünkü son raporlar elimizde. Bir anormallik yok. Üretimde, stoklarda ya da ticarette sorun görünmüyor. Tahıldır, mısırdır, bir sorun görmüyorum.

"Dünyada borç krizi olursa altın 10 bin $ olur"

Financial Sense Wealth Management'in kurucusu James Puplava, altının 2030'da 10 bin doları, gümüşün de 300 doları göreceğini öne sürdü. Uzun vadede bunu mümkün görüyor musunuz?

Dünyanın gidişatında faizlerin artık geri düşmeyeceğini varsayarsak, böyle bir rakam olabilir. Dünyada bir borç krizi olursa ons altın 10 bin, gümüş de 300 dolarları görür. Çünkü paranın bir anlamı olmayacak! ABD'nin borçlarını ödeyecek olması çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü bu senaryo, paranın yerini altının aldığını anlatan bir senaryo. Yani doların da euronun da değerinin kalmadığını öne süren bir senaryo.