Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde bugün (30 Ekim), yağış beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise perşembeden itibaren azalacak. 1 Kasım itibarıyla İstanbul dahil birçok kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 30 Ekim - 5 Kasım haftalık hava tahminini açıkladı. Yurt geneline mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, çarşamba günü itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor