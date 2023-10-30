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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatının üçüncü yılı

Türk siyaset tarihinde bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerini üstlenen Mesut Yılmaz'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Türk siyaset tarihinde bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerini üstlenen Yılmaz 30 Ekim 2020'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 08:12, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 08:14
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatının üçüncü yılı

İstanbul'da 6 Kasım 1947'de doğan Yılmaz, Avusturya Lisesi'nde başladığı ortaöğretimini İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden 1971'de mezun olan Yılmaz, 1972-1974 arasında Almanya'da Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans yaptı.

Bu süreçte Berna Yılmaz ile evlenen Mesut Yılmaz'ın, Yavuz ve Hasan adlarında iki çocuğu oldu.

Kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerindeki bazı özel şirketlerde yöneticilik yapan Yılmaz, 1983 yılının mayıs ayında kurulan Anavatan Partisinde kurucu üye ve genel başkan yardımcısı oldu.

Aynı yıl kasımdaki genel seçimde Rize milletvekili seçilen Yılmaz, Birinci Turgut Özal Hükümeti'nde Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü görevini üstlendi.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı olan Yılmaz, bu dönemde Türkiye-Batı Almanya ve Türkiye-Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü.

Mesut Yılmaz, 29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi, ikinci Özal Hükümeti'nde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988'den sonra Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcılığı yapan Yılmaz, Yıldırım Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.

Gensoru sonrası istifa etti

Anavatan Partisinin 15 Haziran 1991'de yapılan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Yılmaz'ın kurduğu hükümet, 5 Temmuz 1991'de TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı.

Yılmaz, 24 Aralık 1995'teki genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin kurduğu 53. Hükümet'te başbakan olarak görev yaptı.

Muhalefet milletvekilleri 28 Şubat sürecinde Meclis'te azınlıkta olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yılmaz, Demirel'in eski partisi DYP'den kendine yakın milletvekillerini istifa ettirerek kurdurduğu ANAP-DSP-DTP koalisyonunda (ANASOL-D Hükümeti) 20 Haziran 1997'de üçüncü kez başbakan oldu.

Mesut Yılmaz, 25 Kasım 1998'de, CHP'nin, kendisi ve Devlet Bakanı Güneş Taner için verdiği gensoru önergelerinin TBMM'de kabul edilmesinden sonra istifa etti.

Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu

Yılmaz, 18 Nisan 1999'da yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına uğramasına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer aldı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

Bu süreçte, 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında "Anayasa fırlatma" olayı yaşandı.

Türkiye'yi büyük ekonomik krize sürükleyen bu olayın yaşandığı dönemde Başbakan Yardımcısı olan Mesut Yılmaz, "Başbakan'a bu konuda destek vermek, siyasi bir sorumluluktur. Yapılan muamele tamamen haksızdır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin yüzde 5 oy oranı ile barajın altında kalması üzerine görevinden istifa etti.

TBMM tarafından, 13 Temmuz 2004'te Güneş Taner ile "Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesine uyduğu" iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edilen Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu.

Demokrat Parti'ye geçti

Yargılama 23 Haziran 2006'ya kadar sürdü. Heyet, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında "Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları" iddiasıyla açılan davadaki suçu "görevi kötüye kullanma" olarak kabul etti ve Şartla Salıverilme Yasası uyarınca kamu davasının kesin hükme bağlanmasını erteledi.

Mesut Yılmaz, 22 Temmuz 2007'de yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin 2009'da birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Partiye geçen Yılmaz, 15 Ocak 2011'de Namık Kemal Zeybek'in Genel Başkan seçilmesinin ardından Demokrat Partiden istifa etti.

Uzun soluklu siyasi hayatının ardından sağlık sorunları yaşayan Yılmaz, 73 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 30 Ekim 2020'de yaşamını yitirdi.

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