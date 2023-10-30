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'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 12 ilde yapılan "Narkogüç" operasyonlarında 158 kişinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 09:01, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 09:25
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

55 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 3 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Operasyonlarda zehir tacirleri ve onların taşeronu sokak satıcıları olmak üzere 158 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 55'inin tutuklandığını, 3'üne adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, illerdeki operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

6 TON ESRAR, 523 BİN KÖK KENEVİRİ, 358 BİN KÖK SKUNG ELE GEÇİRİLDİ

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 6 ton 68 kilogram esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi, 16 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 100 kilogram skunk, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 49 zehir taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 1 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 500 gram bonzai ele geçirildi, 28 zehir taciri yakalandı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 29 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 29 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 11 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda, 102 kilo 500 gram skunk, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda, 385 gram kokain, 400 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar, bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polisi tebrik ederek, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

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