Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR aracılığı ile yapılan çay alımı karşılığında ödemelerin yarın itibarıyla ürecilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 09:04, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 09:04
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz.İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 30, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 @TurkiyeninCayi pic.twitter.com/H8aKD3XQbh