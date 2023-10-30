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Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR aracılığı ile yapılan çay alımı karşılığında ödemelerin yarın itibarıyla ürecilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 09:04, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 09:04
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Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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