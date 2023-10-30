Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 @TurkiyeninCayi pic.twitter.com/H8aKD3XQbh İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 30, 2023