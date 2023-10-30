Terör operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 23-29 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 15 PKK/KCK, 6 FETÖ ve 3 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.