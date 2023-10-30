Fred'den maç sonu sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oldu.

Sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerin yıldızı Fred, dün akşam Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında yerini Zajc'a bırakan Brezilyalı, maç sonu sakatlıkla ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fred, "Futbol böyle ve bazen bu tür şeyler olur. Çok daha güçlü geri döneceğim. Bir başka muhteşem galibiyet için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

14 MAÇTA 5 ASİST

Fenerbahçe'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 5 kez asist yaparken, henüz golle tanışamadı. Fred'in sakatlığıyla ilgili kesin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.