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Dolar/TL, 28,25 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 28,2500 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 10:20, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 10:21
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Dolar/TL, 28,25 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,1737'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükseliş eğiliminde başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 28,2500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,8660'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 34,2980'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bu hafta yoğun veri gündemi ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin arttığını aktaran analistler, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğinin altını çizdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,2 yükselerek 96,5 oldu.

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