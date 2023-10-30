Cumhuriyeti hedef aldı, açığa alındı

Takipçilerin tepkisi üzerine yeni bir paylaşım yapan Özince, Cumhuriyet'i överek "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince'nin paylaşımıyla ilgili olarak açığa alındığı ayrıca bu konuda müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.