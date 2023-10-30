Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 11:01, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 11:02
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yapıldı.
Aramalarda 90 uyuşturucu hap, 32 gram eroin, 10 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirildi.
Şüpheliler H.E, G.A, U.T, H.Ş, A.Ş, C.Ö, B.B. ile O.Y. gözaltına alındı.