Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
TCDD, 114 işçi alacak
TCDD, 114 işçi alacak
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Maaş zammında hesap değişti
Maaş zammında hesap değişti
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası

İzmir'de bir ev sahibinin kiracısını tahliye etmek için açtığı davada mahkeme, yapılan zammın yasal olarak belirlenen yüzde 25'in üzerinde olduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddetti ve ev sahibinin "kötü niyet tazminatı" ödemesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 11:30, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 11:48
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Karabağlar ilçesindeki evini 2 yıl önce İbrahim Çetin'e kiralayan ev sahibi K.K, geçen yıl 900 lira olan kirayı TÜFE oranını gerekçe gösterip yaklaşık yüzde 55,5 artırarak 1400 lira olarak belirlediğini kiracısına iletti.

İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle kirayı 1400 lira olarak 3 ay ödedi. Ödeme güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal olarak belirlenen üst sınır olan yüzde 25'in üzerinde artışla 1250 lira olarak ödemeye devam etti.

Ev sahibi K.K, kira farklarının ödenmesi ve tahliye talebiyle 4. İcra Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Bilirkişi incelemesi sonucu kiracının borcunun olmadığını ve yasal sınırdan fazla ödeme yapıldığını belirleyen mahkeme, ev sahibinin tahliye talebini reddetti, 3 aylık fazla kira için de "kötü niyet tazminatı" ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararında, "Takibe konu aylara ilişkin asıl alacak yasal süre içerisinde alacaklı hesabına ödendiğinden tahliye talebinin reddine karar verilmesi, gerekli şartlar oluştuğundan takibe konu asıl alacağın yüzde 20'si oranındaki kötü niyet tazminatının davacıdan alınıp davalıya verilmesine hükmedilmiştir." ifadelerine yer verdi.

"Mülk sahibi kötü niyetli bir şekilde icra takibi başlattı"

Kiracı İbrahim Çetin'in avukatı Mustafa Tunç, AA muhabirine, yasa gereği kiraya en fazla yüzde 25 zam yapılabileceğini, bu nedenle ev sahibinin icra takibine itiraz ettiklerini söyledi.

Ev sahibinin, yaptıkları itirazın iptali ve kiracının tahliye edilmesi talebiyle dava açtığını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Davanın devamında bilirkişi raporu alındı. Rapor neticesinde yüzde 25 zammın uygun olduğu, kanunun emri hükmüne aykırı davranılamayacağından bahisle hem icra takibine karşı itiraz iptali davasını reddettiler hem de karşı tarafı 'kötü niyet tazminatına' hükmettiler. Kötü niyet tazminatı, icra takiplerinde alacaklıların kötü niyetli olarak icra başlatmalarından verilen bir tazminat. Burada da mülk sahibinin, kötü niyetli bir şekilde icra takibi başlattığı için takibe konu alacağın yüzde 20'si oranında kötü niyet tazminatı ödemesine hükmedildi."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber