Havadaki 100. yıla özel gösteri kokpitten görüntülendi
Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildikleri gösteri, kokpitte görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 11:46, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 11:48
Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları havada "100" çizerken SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.
Havada oluşan görsel şölen, Türk Yıldızları'nın kokpitindeki kameraya yansıdı.