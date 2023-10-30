Havadaki 100. yıla özel gösteri kokpitten görüntülendi

Türk Yıldızları havada "100" çizerken SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

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