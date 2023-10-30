Avrupa gaz fiyatları yükselişte

Fiyatlar, İsrail-Filistin çatışmasının üzerinden geçen üç haftada ise yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltırken farklı ülkelerden LNG ithalatına daha bağımlı hale gelmesi, fiyatların küresel piyasalarda doğalgaz ve LNG arzına ilişkin olası kısıtlar karşısında kırılganlığını artırıyor

Mısır'ın gaz ithalatındaki gerilemenin LNG ihracatında da düşüşe yol açacak olması, Avrupa'da arz güvenliğine yönelik endişeleri yeniden körükledi.

Fiyatların bu haftaya artarak başlamasında, Mısır'ın dün gaz ithalatının durma noktasına geldiğini açıklaması sonrası oluşan arz güvenliği endişeleri etkili oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, aralık vadeli kontratlarda fiyatlar cuma günkü kapanışa göre bugün yüzde 6,7 artışla megavatsaati 53,9 euroya yükseldi.

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