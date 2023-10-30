Avrupa gaz fiyatları yükselişte

Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
EKK'dan enflasyonla mücadele mesajı
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
Yasal sınırın üzerindeki zamma tazminat cezası
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
MGM, 48 sözleşmeli personel alacak
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
TCDD, 114 işçi alacak
TCDD, 114 işçi alacak
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Maaş zammında hesap değişti
Maaş zammında hesap değişti
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Google doları 24 TL'ye düşürdü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
İstanbul Boğazındaki Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi tamamlandı
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Siyasilerden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Sanayi ve teknolojide yeni asrın şifresi 'yerlilik ve millilik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlere mesaj gönderdi
Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Ana sayfaHaberler Dünya

Avrupa gaz fiyatları yükselişte

Avrupa'da gaz fiyatları, Mısır'ın dün gaz ithalatının durma noktasına geldiğini açıklamasının ardından oluşan arz güvenliği endişeleriyle haftaya yükselişle başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 12:30, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 12:26
Yazdır
Avrupa gaz fiyatları yükselişte

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, aralık vadeli kontratlarda fiyatlar cuma günkü kapanışa göre bugün yüzde 6,7 artışla megavatsaati 53,9 euroya yükseldi.

İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yükselişe geçen fiyatlar, son olarak 13 Ekim'de 53,9 euroyu görmüştü.

Fiyatların bu haftaya artarak başlamasında, Mısır'ın dün gaz ithalatının durma noktasına geldiğini açıklaması sonrası oluşan arz güvenliği endişeleri etkili oldu.

İsrail, çatışmaların yoğunlaşmasının ardından ABD'li enerji şirketi Chevron'un işlettiği Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmişti. Mısır, söz konusu sahadan önemli miktarda gaz ithalatı gerçekleştiriyordu.

Mısır, özellikle geçen yıl etkisini hissettiren enerji kriziyle birlikte Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını büyük ölçüde artırmıştı.

Mısır'ın gaz ithalatındaki gerilemenin LNG ihracatında da düşüşe yol açacak olması, Avrupa'da arz güvenliğine yönelik endişeleri yeniden körükledi.

Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltırken farklı ülkelerden LNG ithalatına daha bağımlı hale gelmesi, fiyatların küresel piyasalarda doğalgaz ve LNG arzına ilişkin olası kısıtlar karşısında kırılganlığını artırıyor

Fiyatlar, İsrail-Filistin çatışmasının üzerinden geçen üç haftada ise yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber