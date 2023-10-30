Cumhuriyet Müzesi'ne 100. yılda rekor ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Müzesi'ne ziyaretlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet..."