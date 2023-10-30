Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da bir lisede 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 13:27, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 13:30
Afyonkarahisar Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.
Rahatsızlıkları devam eden 5 öğrenci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.