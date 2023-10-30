Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

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