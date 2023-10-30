Bitlis'te Ak Parti'nin, Eskişehir'de CHP'nin adayları önde

Ankete katılanlar arasında yüzde 34,5'lik büyük bir kesim mevcut Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i yeniden Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri anket oy oranlarına yansıdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?

Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?

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