Bitlis'te Ak Parti'nin, Eskişehir'de CHP'nin adayları önde
2024 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri saha çalışmalarına başladı. ORC Araştırma, Bitlis ve Eskişehir'de yerel seçim anketi yaptı. Ankete katılanlar Bitlis'te AK Partili isimlere, Eskişehir'de ise CHP'li adaylara yoğun ilgi gösterdi.
Bitlis'te ankete katılanların yüzde 36'sı Belediye Başkanı olarak Nesrullah Tangay'ı görmek istediklerini belirtti.
Tatvan ilçesinde ise M. Emin Geylani yüzde 43'lük anket oranıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.
ORC'nin anketi şu şekilde
BİTLİS / TATVAN
Mart 2024 Yerel Seçimleri Seçmen Tercihleri Araştırması
Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?
"BİTLİS"
️Nesrullah Tanglay %36,1
️Hüseyin Olan %25,1
Tatvan'da Geylani açık ara önde
"TATVAN"
️M. Emin Geylani %43,9
️Habip Yeşiltepe %28,6
Araştırma Tarihi: 17-22 Ekim 2023Eskişehir'de Büyükerşen açık ara önde
"ESKİŞEHİR"
Mart 2024 Yerel Seçimleri
Seçmen Tercihleri Araştırması
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?Ankete katılanlar arasında yüzde 34,5'lik büyük bir kesim mevcut Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i yeniden Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri anket oy oranlarına yansıdı.
️Yılmaz Büyükerşen %34,5
️Mahmut Çorumlu %19,6
️Fatih Dönmez %15,1
Araştırma Tarihi: 20-24 Ekim 2023