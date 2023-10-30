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Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunuyor, soruları cevaplıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 14:42, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 15:27
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Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, TRT Haber'in sorularını cevapladı.

Bakan Uraloğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

Halkalı ile havalimanı arasındaki yaklaşık 31,5 kilometrelik metro hattındayız ve havalimanına en yakın olan Taşoluk istasyonunda bulunuyoruz. İstanbul'daki Halkalı ile havalimanı arasındaki bütün ulaşımı sağlamayı düşünüyoruz. İlk etapta 24 kilometrelik kesimi 2024 yılının mart ayına kadar inşallah hizmete açmayı planlıyoruz. Halkalı'dan olan 7,5 kilometrelik kesim Başakşehir'e kadar yıl içerisinde fakat ilk etapta Başakşehir ile İstanbul Havalimanı arasındaki 24 kilometreyi açarak İstanbullunun hizmetine açmış olacağız.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda da finale doğru gidiyoruz. Yıl sonu da orayı açalım diye planlıyoruz.

İstanbul'da şu anda 339 kilometrelik işletmeye açık hat var. Biz bunun 128 kilometresini bakanlık olarak biz bitirdik. Şu anda da yaklaşık 56 kilometrelik kesimde de yapım çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 6-7 hatta çalışmalar devam ediyor. Onlar da peyder pey bitirilerek İstanbullunun hizmetine sunacağız.

Süper Hızlı Tren ile Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

İmkanlar gelişiyor ve ihtiyaçlar artıyor, yeni yollar lazım. Yeni hatlar döşemek lazım, yeni hava alanları açmak lazım. İstanbul-Ankara arasında Süper Hızlı Tren Hattı projemiz var. 4 istasyon olacak muhtemelen. 80-85 dakikalık bir seyahat süresi ile neredeyse kapıdan kapıya seyahat imkanı tanımış olacağız. 344 kilometre uzunluğa ve 350 kilometre hıza sahip.

İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol

Bu da yetmeyecek yeni bir otoyol projesi çalışıyoruz. Ankara'dan başlayıp Nallıhan Göynük Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan 2. pist önümüzdeki ayın 13'ünde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak.

Ayrıntılar gelecek...

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