İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Meryem Yayar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 F 6795 plakalı otomobil ile 35 ATM 065 plakalı otomobil, Müşrüfe Mahallesi'nde çarpıştı.

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