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Polis durdurmayınca taksici kendisi durdu, 'Bilerek durdum, devletimi seviyorum' dedi

Taksi denetiminde ilginç an: Polis durdurmayınca kendisi durdu, "Bilerek durdum, devletimi seviyorum" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 15:38, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 15:47
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Polis durdurmayınca taksici kendisi durdu, 'Bilerek durdum, devletimi seviyorum' dedi

Eminönü'nde yapılan taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. Bir taksici ise, polislerin kendisini durdurmadığı halde kendi rızasıyla denetleme noktasında durarak, "Bilerek durdum. Devletimi seviyorum ağabey" dedi. Yapılan kontrolde taksicinin belgelerinde hiçbir eksiklik olmadığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince Eminönü'nde denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapıldı. Emniyet kemeri takmadıkları belirlenen iki kişiye 436'şar TL, trafik işaretlerine uymayan bir sürücüye 436 TL, ehliyet bulundurmayan bir kişiye 951 TL ve bir başka sürücüye ise bin 671 TL ceza kesildi.

"Memur haklı"

Emniyet kemerini doğru takmadığı için ceza yazılan bir taksici hatasının farkında olduğunu söyleyerek, "Kemeri taktım ama ters takmışız. Memur haklı. Emniyet kemerini adam gibi takacaksın" dedi.

"Bilerek durdum. Devletimi seviyorum ağabey"

Öte yandan denetimde ilginç de bir an yaşandı. Bir taksici memurların kendisini durdurmadığını, kendi rızasıyla durduğunu söyledi. Taksici, "Bilerek durdum. Hiç kimse ehliyetimin cezası var mı yok mu diye kontrol yapmıyordu. O yüzden yani. Bir kontrole gireyim dedim. Memurlar durdurmadı yani. Zaten mecbur, yapsınlar. Herkes işini yapsın. İşini yapmasa bu ülke yürümez. Devletimi seviyorum ağabey" diye konuştu. Bu sürücünün kontrollerinde, belgelerinde herhangi bir eksik ya da olumsuzluk olmadığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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