Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademik çalışmalarda okulların eğitim-öğretimdeki payının yüzde 50'lerin üzerine çıkamadığını belirterek, "Asıl pay evde. Çocuklarımız başarılı olsun istiyorsak, evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim, çocuklarımıza biraz daha iyi örnek olalım. Çocuklarımızın eğitim-öğretim sürecini biraz daha yakından takip edelim." dedi.

Sancaktepe'de Ortadağ Ortaokulu'nda, yapımı tamamlanan okulların toplu açılış töreninde konuşan Tekin, çocukların anaokuluna gitmeden önce ailelerinden iyi bir eğitim almasının önemine vurgu yaptı.

Çocuklardan da bir istirhamı olduğunu belirten Tekin, "Hani öğretmenleriniz size 'Kitap okuyun' diyor ya siz de eve gittiğinizde annenize, babanıza diyeceksiniz ki; 'Öğretmenimiz hepimize ödev verdi, hepimiz her akşam yarım saat kitap okuyacağız.' Anlaştık mı?" diye çağrıda bulundu.

Velilerden de çocuklarının kitap okuma isteğine olumlu cevap vermelerini isteyen Tekin, "Öğretmenlerimizin verdiği ödevleri siz de uygulayarak en azından çocuklarımızın eğitimine bu kadarcık katkı sağlamış olursunuz. Bunu yaparsak bizim yaptığımız iş de anlamlı olur. Daha başarılı oluruz. Hem sizin çocuklarınız daha iyi bir gelecek tahayyül ederler. Daha iyi bir gelecek kazanırlar. Hem de biz de eğitim öğretim sürecimizde biraz daha işimizi kolaylaştırmış oluruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet bütçesinden en fazla payı eğitime ayırdığını anımsatan Tekin, Türkiye'deki bütün meslek odalarını, ticaret ve sanayi odalarını, Milli Eğitim Bakanlığı ile paydaş olmaya davet ettiklerini belirtti.

Binaların sadece bir okul olmadığını anlatan Tekin, ailelere seslenerek şunları kaydetti:

"Hepimizin evi aynı zamanda bir okul. Lütfen şunu bilin. Bütün akademik çalışmalar okulun, eğitim-öğretimdeki payının yüzde 50'lerin üstüne çıkamadığını gösteriyor. Asıl pay evde. Çocuklarımız başarılı olsun istiyorsak, evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim, çocuklarımıza biraz daha iyi örnek olalım. Çocuklarımızın eğitim-öğretim sürecini biraz daha yakından takip edelim."

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve vatandaşlar katıldı.