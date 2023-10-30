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Bakan Bak: Uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya elde ettik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim 2023 itibarıyla Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda 6 bin 231 kazandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 15:48, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 15:49
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Bakan Bak: Uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya elde ettik

Bakan Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı.

Osman Aşkın Bak, 29 Ekim 2023 itibarıyla milli sporcuların 2 bin 26'sı altın, 2 bin 181'i gümüş ve 2 bin 24'ünün bronz olmak üzere toplam 6.231 madalya kazandığını belirtti.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzde 100 Spor, Yüzde 100 Gurur" sloganıyla paylaşımı yapan Osman Aşkın Bak, ay- yıldızlı forma altında mücadele eden sporcuların, milleti her zaman gururlandırdığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Her geçen sene uluslararası spor alanlarında başarılarının üzerine koyarak ilerleyen sporcularımız, cumhuriyetimizin 100. yılında da bizleri gururlandırmayı bildi. 100 yaşındaki köklü ama dinamik cumhuriyetimizin evlatları, uluslararası alanda an itibarıyla 2.026'sı altın, 2.181'i gümüş ve 2.024'ü bronz olmak üzere toplamda 6.231 madalya kazandı. Dünyanın her köşesinde İstiklal Marşımızı dinletip şanlı bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyoruz. Yeni yüzyılda daha yazılacak çok hikaye var. Tüm sporcularımız azimle çalışmaya, antrenörlerimiz çalıştırmaya, bizler de tesis inşa etmeye, malzeme sağlamaya, maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yüzyılın sporda da Türkiye Yüzyılı olacağına yürekten inanıyorum."

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