Mersin'de elektrik kablosundan akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, ev sahibi ve elektrik tesisatını yapan firmadaki görevlilerin ifadesine başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Kösebalcı Mahallesi'ndeki tadilatta olan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Yağmur Girgin, bina dışında kalan elektrik kablosuna dokunduğu sırada akıma kapıldı.

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