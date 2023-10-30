'Gümrük Birliği ve vize serbestisi bizim başlıca önceliklerimizdendir'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına işaret ederek, "Bazı Avrupa ülkelerinde, Filistin'i destekleyen gösterilerin yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ifade özgürlüğü gerekçesiyle izin verilmesi çifte standarttır." dedi.

Fidan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına bağlı AB Başkanlığı binasında kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, büyükelçileri kabulünde bazı mesajlar verdi.

AB'nin ahde vefa ilkesine uygun hareket etmesi gerektiğini söyleyen Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi sağlanmasının Türkiye'nin önceliği olduğunu kaydetti. Fidan, "Biz bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. AB'den verilen olumlu mesajları önemsiyoruz ancak bunların hayata da geçirilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve işbirliği mekanizmalarına işlevsellik kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Gümrük Birliği'nin yenilenmesi ve vatandaşlarımıza vize serbestisi sağlanması, bizim için başlıca öncelik alanlarıdır." diye konuştu.

Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB'nin samimi bir çaba ortaya koyması gerektiğine dikkati çeken Fidan, "Aynı zamanda vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engellerin hemen kaldırılmasını, verilen vizelerin çok girişli ve uzun vadeli olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin "Türkiye'nin, AB'nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarına katılması, bu alanlarda AB'nin başarı şansını artıracak." dedi. Bakan Fidan, bu iki dönüşüm çalışmalarının, AB ile gümrük birliği olan tek aday ülke konumundaki Türkiye'nin Birlik ile arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştireceğini söyledi.

- "Sivilleri hedef alan saldırılar derhal durmalı, ateşkes ilan edilmeli"

Düzensiz göçle mücadele konusunda AB'nin 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmesi ve daha fazla yük paylaşması gerektiğine işaret eden Fidan, "Terörle mücadele konusunda daha güçlü bir işbirliği içinde olmamız lazım. Türkiye, çevremizdeki sorunların çözümünde son derece önemli bir rol oynuyor. AB'nin, Türkiye'ye vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşmasını, küçük siyasi hesapları bir yana bırakmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, Gazze'deki gelişmelere ilişkin de sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu, hemen durması ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çatışmanın bölgesel düzeye ulaşmasını engellememiz lazım. Kabul edilmiş parametreler çerçevesinde ve iki devletli çözümü hedefleyen barış sürecinin bir an önce başlaması lazım. Bu bağlamda, garantörlük mekanizmasından yararlanılabileceği kanaatindeyiz." görüşünü dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Bazı Avrupa ülkelerinde, Filistin'i destekleyen gösterilerin yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ifade özgürlüğü gerekçesiyle izin verilmesi çifte standarttır."

Toplantıda, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna'daki savaş gibi güncel konular da ele alındı.