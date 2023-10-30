Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 18:11, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 17:56
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,1880
|28,1890
|28,2510
|28,2520
|Avro
|29,8520
|29,8530
|29,9510
|29,9520
|Sterlin
|34,1740
|34,2910
|34,0660
|34,1830
|İsviçre Frangı
|31,208
|31,3640
|31,1410
|31,2980
|ANKARA
|ABD Doları
|28,1580
|28,2380
|28,2210
|28,3010
|Avro
|29,8120
|29,8920
|29,9110
|29,9910
|Sterlin
|34,1140
|34,3240
|34,0060
|34,2160