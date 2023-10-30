Mardin'de traktöre tutunarak ilerleyen bisikletli çocuk düşerek hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde traktöre tutunarak bisikletiyle trafikte seyreden çocuk düşerek yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 18:34, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 18:47
Akziyaret Mahallesi mevkisinde kimliği henüz öğrenilemeyen 13 yaşındaki çocuk, bisikletiyle traktöre tutunarak ilerlerken dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.