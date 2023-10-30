Bakan Göktaş'tan koruma altındaki çocuklara bağışta bulunan milli güreşçi Taha Akgül'e teşekkür

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kim Milyoner Olmak İster programına katılan milli güreşçi Taha Akgül'ün elde ettiği ödülü devlet koruması altındaki çocukların geleceği için bağışlamasından büyük mutluluk duydum. Örnek davranışı için bakanlığımız ve çocuklarımız adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.