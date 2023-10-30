Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteğine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde e-Devlet üzerinden hatlarınıza tanımlamış olacağız. Sizlerin de gerekli müracaatını isteyeceğiz." dedi.

Üniversite öğrencilerine yönelik Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması Tanıtım Toplantısı'na katılan Uraloğlu, yarışmanın başlangıcını yaptıklarını belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla, mutlulukla, kıvançla, onurla, şerefle hep beraber kutladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin katettiği mesafenin çok ileri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Uzaya toplamda 10-11 tane uydu göndermişiz. 5 tanesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz gönderdik. Türk mühendislerin ürettiği 6A uydumuzu da önümüzdeki aylarda teslim alacağız. Haziran 2024'te de uzaya fırlatacağız. Uzay vatana da bu anlamda sahip çıkacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği 10 GB'lık internet projesine değinerek, "Bu projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığımız birinci derecede yürütüyor. Önümüzdeki günlerde e-Devlet üzerinden hatlarınıza tanımlamış olacağız. Sizlerin de gerekli müracaatını isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Gayri safi milli hasılasına göre en çok yardım yapan ülke biziz"

Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını ifade eden Uraloğlu, masum ve günahsız bir toplumun cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi. Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer biz bu süreci 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı operasyonla değerlendirecek olursak yanlış yapmış oluruz. Birileri buraya oturtarak bunu bir masumiyet veya makuliyet noktasına oturtmaya çalışıyor. Halbuki bu 70-75 yıllık bir süreçtir. Bu, sıkıştırılmış, taciz edilmiş ve katledilmiş insanların refleksidir. Bu olayı böyle değerlendirmemiz gerekir. Bu konuda samimi ve güçlü olarak bu olaya müdahale eden ve sözü dinlenen kişinin de sadece Cumhurbaşkanımız olduğunu da bilmenizi isterim. Biz ulaştırma koridorlarından ve yollardan bahsediyoruz, inşallah yakın zamanda Gazze'ye de insani bir koridor açılır ve ateşkes sağlanır da oradaki insanlar da huzura erişirler diye ümit ediyorum. Dünyada şunu gururla şerefle söylüyorum ki gayri safi milli hasılasına göre en çok yardım yapan ülke biziz."

- Projeler

Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya, Marmaray ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun kısa süre bile kapalı kalsa İstanbul'un felç olacağını belirterek, "Günlük 600-700 bin kişi Marmaray'ı kullanıyor. Avrasya Tüneli'nden 70-75 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günlük yaklaşık 140 bin araç geçiyor. Bu projelerin ne anlama geldiğini bu şekilde değerlendirmemizde fayda var." dedi.

Gerçekleştirdikleri diğer projelere değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. İstanbul-İzmir Otoyolu'nu bitirdik. Kuzey Marmara Otoyolu yaklaşık 400 kilometredir, onu bitirdik. Sadece batıya hizmet etmedik; Kömürhan Köprüsü'nü ve Zigana Tüneli'ni de bitirdik. 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolları, 29 bin kilometreye eriştirdik. 2053 vizyonunda onları 38 bin kilometreye çıkaracağız. 2002'deki toplam araç sahipliği 8 milyonken bugün 28 milyonu konuşuyoruz. Demir yolunda 14 bin kilometreye geldik. 2053'e kadar 28 bin 500 kilometreye ulaşacağız. Yine 57 tane havalimanımızı 61'e çıkarmış olacağız. 217 olan liman sayımızı yaklaşık 235-240'lara ulaştırmış olacağız. Ankara-Niğde Otoyolu'nu bitirdik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bitirdik."