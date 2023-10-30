'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail bombardımanında ağır hasar alan iddiaya konu binanın, Türk Kızılayının inşasına destek sağladığı, Filistin Kızılayına ait insani yardım deposu olduğu belirtildi.

Uluslararası insani yardım örgütlerinde kurumlar arası yardımlaşmanın esas olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı.' iddiası doğru değildir. Türk Kızılayı, Filistin Kızılayına bina yapım aşamasında yardımda bulunmuş ve anahtar teslim edip kontrolü onlara bırakmıştır. Ne AFAD ne de Türk Kızılayının Gazze'de lojistik depo veya binası bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."