Üniversiteden, örnek düzeyde sınav uygulaması!

Bilindiği üzere yükseköğretim kurumlarında Şube Müdürü kadrolarına hülle diye tabir ettiğimiz yöntemle atama yapılmasının oldukça yaygın olduğunu uzun bir süredir bu mecradan dile getiriyoruz.

Ne yazık ki, kamu kurumlarının ellerinde sınırlı Şube Müdürü kadrolarının sınavla atama yapmak yerine üst yöneticiler tarafından doğrudan hülle yöntemlerle kullanılmasının büyük bir tahribat yarattığını her zaman ifade ediyoruz.

Geldiğimiz noktada Sayıştay Başkanlığının da takibiyle bu konuda yüksek bir farkındalık yaratıldığını söylememiz yanlış olmaz.

Bunun somut sonuçlarını da gördüğümüzü belirtelim.

Örneğin, Bingöl Üniversitemiz tarafından 30 Ekim 2023 tarihinde yapılan duyuruya göre 10 adet Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme ve unvan değişikliyle atama yapılacağına dair duyuru yayımlanmıştır.

2007 yılı gibi yakın bir zaman olarak ifade edebileceğimiz tarihte kurulan Bingöl Üniversitemizin Şube Müdürü seviyesinde 10 kadroyu görevde yükselme sınavıyla açmasının takdire şayan bir durum olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.

Başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK olmak üzere Bingöl Üniversitesi çalışanlarına kariyerlerinde bu önemli imkanı sunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.