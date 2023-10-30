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Bakan Koca'dan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin bombalanmasına ilişkin açıklama

"Ülkemizin Gazze'de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı"- "Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 21:58, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 21:59
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Bakan Koca'dan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin bombalanmasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombalamasına ilişkin, "Ülkemizin Gazze'de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafının dün saat 23.00 civarında yoğun şekilde bombalandığını belirtti.

Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldıklarını bildiren Koca, hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmanın, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade ettiğini aktardı.

Tedbir alınmasaydı can kaybının kaçınılmaz olacağına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze'deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkansız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: 'Hareket eden her şey bombalanıyor.'

İnsanlık kaygı içinde. Türkiye'nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze'de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar."

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