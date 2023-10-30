Kocaeli Büyükşehir, Derince ve Körfez Belediyeleri'nden dikkat çeken kampanya

Gazze'de adeta katliam yapan İsrail'e gösterilen tepkilerden biri olan İsrail mallarını boykot eylemine Büyükşehir, Derince ve Körfez Belediyeleri de katıldı.



BÜYÜKŞEHİR ÇIKARDI



İşte bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Antikkapı AŞ tarafından işletilen Antikkapı Restoran, Maide ve tüm düğün salonlarında, tüm kafelerinde, tüm Antikköfte işletmelerinde Coca-Cola ürünlerini menülerden çıkardı.



KÖRFEZ BELEDİYESİ DE.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin başlattığı boykotun ardından Körfez Belediyesi de Nazende adıyla işlettiği tüm sosyal tesislerinde Coca Cola ürünlerini menülerden çıkardı.