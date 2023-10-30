Tekirdağ'da kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bağlık Mahallesi'nde Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında sokakta kavga çıktı. Kavga sırasında, Ş.D. pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

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