Tekirdağ'da kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 22:17, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 22:18
Bağlık Mahallesi'nde Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında sokakta kavga çıktı. Kavga sırasında, Ş.D. pompalı tüfekle rastgele ateş etti.
Bu sırada evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G. kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alındı.