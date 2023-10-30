Adana'da 12 yaşındaki çocuk evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Adana'da bir çocuk evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 22:54, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 22:55
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki markete giden ailesi eve geldiğinde 12 yaşındaki çocukları Emir Koç'u av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Emir Koç'un ailesi evde yokken duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.