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31 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

31 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 00:01, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 00:04
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31 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüşecek, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(TBMM/11.00/Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar'daki Emaar Address Otel'de düzenlenecek "Dünya Şehirler Zirvesi Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri ele alınacak.

- CHP, MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/15.00/11.00/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 1. Dönem JETCO Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.15)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verileri ile yılın 3. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun arasında olduğu gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, 7 müsabakayla başlayacak.

2- A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

(Çorum/19.00)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibine konuk olacak.

(Trento/22.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında TOFAŞ, İtalya'nın Bertram Derthona Tortona takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 5. haftasında; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Polonya'nın Polski Cukier AZS UMCS, takımına konuk olacak.

(Lublin/22.00)

6- Vodefone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları yapılacak. PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos, Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/15.30/18.30/19.00/Ankara/16.00/Adana/17.30/Aydın/19.00)

7- 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. turundaki üçüncü ve son maçında İsveç'le karşılaşacak.

(Vasteras/18.00)

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