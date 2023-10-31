Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler, yurda gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 07:21, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 09:57
İddiaya göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci akşam yemeğinde tavuk yedi.
Öğrenciler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayeti ile durumu önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Öğrencilerin sağlık durumu iyi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, baş dönmesi ve kusma şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye sevk edilen 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.