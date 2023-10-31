Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu. Olayın ardından 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 08:30, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 08:59
Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda, kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu.
Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.
Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda giderek, yetkililerden bilgi aldı.