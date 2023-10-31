Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

Su ve gıda yetersizliğinin yanı sıra tıbbi malzeme yokluğu da önemli sorunlar arasında.

Gazzeliler ekmeğe ulaşmak için bile saatlerce sıra beklemek zorunda.

Altyapının tamamen çöktüğü Gazze'de sınırlı miktardaki su, eşek ve at arabaları ile dağıtılıyor.

Elektrik, su, yiyecek, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların dahi İsrail kısıtlamasına maruz kalması Gazze'yi insani felaketin eşiğine getirdi.

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